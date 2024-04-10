Газ для Костаная придет из Актобе

Газификация Костанайской области – принципиально важный вопрос. Уже на протяжении нескольких лет дефицит голубого топлива тормозит развитие экономики региона.

На сегодняшний день из 501 населенного пункта облас­ти газифицировано лишь 79, то есть 15,8%. Доступ жителей к голубому топливу составляет 58,5%. При этом уровень газифицированных городских квартир достигает 77,1%, сельского жилья – 27,9%.

Чтобы природный газ пришел в каждый дом, регион ежегодно тратит огромные бюджетные деньги. К примеру, в прошлом году на осуществление 10 проектов было выделено и освоено 2,9 млрд тенге. В нынешнем на шесть проектов планируется потратить 2,4 млрд тенге.

В текущем сезоне будет продолжено исполнение четырех переходящих проектов по строи­тельству сетей газоснабжения и начато два новых. Итогом двухлетней работы станет расширение, правда, не такое значительное, как того хотелось бы, доступа населения к газоснабжению. Оно возрастет всего на 0,8%: с 58,2% в 2023 году до 59% – в 2025-м.

Однако это лишь верхушка айсберга проблем, связанных с вопросами газоснабжения в регионе.

– На сегодня имеются определенные трудности в части передачи построенных и введенных в эксплуатацию объектов на баланс эксплуа­тирующих организаций АО «КазТранс­Газ Аймак» и АО «ИнтерГаз Центральная Азия». В первую очередь это вызвано тем, что процесс предполагает оформление правоус­танавливающих документов, устранение имеющихся замечаний. В среднем процедура передачи с баланса местного исполнительного органа (МИО) в ведение экс­плуатирующей компании занимает около трех-четырех лет, при этом ежегодно из областного бюджета выделяются средства, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания сетей, находящихся на балансе у местного исполнительного органа, – рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

По его словам, в целях экономии бюджета и сокращения сроков передачи объектов экс­плуатирующим организациям в текущем году начаты про­цедуры передачи и экс­плуатации су­ществующих газопроводов в рамках договоров доверительного управления. Так, подготовлен проект меморандума по передаче десяти объектов областной газовой инфраструктуры и дорожная карта по устранению замечаний. Они находятся на рассмотрении и подписании в АО «КазТрансГаз Аймак».

Но, пожалуй, самая главная проблема – дефицит голубого топлива в регионе. Ввиду отсутствия свободных объемов газа уже на протяжении трех лет в Костанайской области действует мораторий на выдачу техни­ческих условий для строительства газопроводов и подключение потребителей. Стоит отметить, что для тех объектов, которые строятся сейчас, проектно-сметная документация была разработана еще в 2017–2018 годах, то есть до введения моратория.

Впрочем, в ближайшей перспективе ситуация должна в корне измениться. По поручению Главы государства осенью прошлого года было разработано технико-экономическое обоснование на строительство новой «нитки» газопровода, ведущей из Актюбинской области в Костанай.

– Протяженность магис­трального газопровода составит 630 километров. Вдоль трассы новой «нитки» будут предусмотрены семь крановых узлов для перспективных газопроводов-отводов. В конечной точке планируется в последующем строительство ГРС-1Н «Костанай», – пояснил директор УМГ «Костанай» АО «ИнтерГаз Центральная Азия» Руслан Бозбаев.

Со строительством новой «нитки» газопровода Костанайские власти связывают большие планы. Во-первых, это обеспечение голубым топливом частного сектора, который по-прежнему топится углем, а во-вторых, осуществление инвестиционных проектов, благодаря чему к 2028 году валовой региональный продукт возрастет в 2,1 раза. При этом сумма налоговых отчислений ежегодно будет повышаться на 125 млрд тенге. Такие перспективы рисует аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

– Газопровод пойдет в сторону Мендыкары. Ориентировочно расходы только на то, чтобы газифицировать этот район, составят порядка 14 миллиардов тенге. Это огромные деньги, из которых половину выделит АО «КазТрансГаз Аймак», половину – бюджет. Через Мендыкаринский район «нитка» пойдет в Узункольский, Сарыкольский и Карасуский районы, а уже оттуда мы сможем проложить «ветку» для газификации Торгайского региона, – отметил глава Костанайской области.