Газеты и журналы играют важную роль в жизни страны

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Владимир Осипов

Депутаты Парламента продолжают поездки в регио­ны. Сенатор Нурторе Жусип встретился с сотрудниками Алматинского филиала ТОО «Қазақ газеттері», который объединяет издания «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ана тілі», «Ұйғыр авази», «Ақиқат», «Мысль», «Ақжелкен», «Балдырған», «Үркер», «Ұлан», «Дружные ребята». Сенатор рассказал о государственных реформах, направленных на трансформацию традиционных СМИ, защиту свободы слова, закрепление статуса журналиста и новеллах принятого Парламентом Закона «О масс-медиа».

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Участники встречи обсудили вопросы развития печатной журналистики, поддержки молодых работников СМИ и журналистов новой формации, таких как блогеры и инфлюенсеры.

Кроме того, Нурторе Жусип отметил, что качественная информация является фундаментом современного общества. Периодическая пресса как один из основных инструментов ее распространения играет важную роль в формировании общественного мнения и освещении актуальных событий.

– Газеты и журналы играют ключевую роль в жизни общества, являясь источником знаний и формируя ценности людей. Государство активно поддерживает развитие отечественных СМИ, принимая соответствующие законы. Одним из важных шагов в этом направлении является принятый Парламентом Закон «О масс-медиа», объединяющий нормы нескольких действующих законов в области СМИ. Документ включает ключевые нововведения, такие как совершенствование финансирования государственной информационной политики через гранты для негосударственных СМИ, сокращение сроков рассмотрения запросов, обеспечение правовых гарантий для профессиональной деятельности журналистов, а также создание общественно-профессионального совета по саморегулированию СМИ и разработке этического кодекса журналистов. Этот закон станет важным шагом в развитии медиапространства страны, – сказал Нурторе Жусип.

Вместе с тем стороны обсудили вопросы подготовки журналистов, этики профессии и перспективы использования искусственного интеллекта в журналистике.

Депутат Сената Парламента Алибек Наутиев посетил села Мукур, Сагиз и районный центр Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. В рамках визита он осмотрел ряд социальных объектов и провел встречи с депутатами районного маслихата, членами общественного совета и активом района.

Сенатор обратил особое внимание на вопросы, требующие оперативного решения, включая проблемы Кереген-Сагизского водопровода, обеспечивающего питьевой водой несколько населенных пунктов, а также состоя­ние Дома культуры в Мукуре и необходимость улучшения спортивной площадки в Сагизе.

Кроме того, подняты вопросы касательно Тайсойган-Миялинского водопровода, который обеспечивает водоснабжение жителей Миялы, а также состояния Ералинского водохранилища. Также обсуждались проблемные вопросы, связанные с мостами и дорогами, смытыми во время весенних паводков.

Сенатор подчеркнул, что все поднятые вопросы имеют большое значение для местных жителей. Он акцентировал внимание на необходимости решения этих проблем и выразил готовность активно содействовать в привлечении необходимых ресурсов и помощи.

#депутаты #регионы #СМИ #газеты #журналы

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