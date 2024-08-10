Газеты и журналы играют важную роль в жизни страны
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Владимир Осипов
Депутаты Парламента продолжают поездки в регионы. Сенатор Нурторе Жусип встретился с сотрудниками Алматинского филиала ТОО «Қазақ газеттері», который объединяет издания «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ана тілі», «Ұйғыр авази», «Ақиқат», «Мысль», «Ақжелкен», «Балдырған», «Үркер», «Ұлан», «Дружные ребята». Сенатор рассказал о государственных реформах, направленных на трансформацию традиционных СМИ, защиту свободы слова, закрепление статуса журналиста и новеллах принятого Парламентом Закона «О масс-медиа».