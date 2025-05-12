В рамках региональной схемы «Комплексная газификация Жетысуской области до 2030 года» в регионе планируется обеспечить природным газом 192 из 358 населённых пунктов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

На сегодняшний день уже газифицированы 84 населённых пункта — это 58,2% от плана. Доступ к голубому топливу получили более 400 тысяч человек (101,8 тыс. абонентов).

Во исполнение поручения Главы государства в 2025 году планируется газифицировать ещё 42 населённых пункта. На реализацию 45 проектов из республиканского и местного бюджетов выделено 7,9 млрд тенге, в том числе 21 проект — переходящие с 2024 года. Работы завершены по всем объектам, за исключением села Когалы, где построено 35 из 80 км подводящего газопровода.

На 24 новых проекта уже направлено 3,5 млрд тенге, дополнительно планируется приступить к строительству ещё по 18 проектам. Общая сумма строительных работ по ним оценивается в 15,9 млрд тенге. Для завершения начатых и запуска новых проектов Министерству энергетики подана бюджетная заявка на 25,6 млрд тенге.

В результате реализации запланированных мероприятий уровень газификации Жетысуской области достигнет 71,4% — это 126 населённых пунктов и свыше 500 тысяч жителей.

Дополнительно ведутся проектные работы по ещё 22 населённым пунктам, не входящим в текущую региональную схему.

Справочно:

С 2022 по 2024 годы на газификацию в масштабах страны направлено 371,1 млрд тенге, построено более 14 тысяч км газопроводов. Уровень газификации Казахстана достиг 62,4% — с 11 до 12,6 млн человек.