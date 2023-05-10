Газовая труба горела в многоэтажке Костаная

Ведется расследование. Не исключено, что это был поджог.

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В Костанае произошло ЧП в доме № 18 по улице Волынова. Газовая труба, расположенная у подъезда многоэтажки, заполыхала внезапно в обеденный перерыв, да с такой силой, что пламя доходило до второго этажа и перекинулось на окно квартиры, находящейся на первом этаже, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Пластик горел стремительно, лопнули стекла, пожилую женщину, хозяйку квартиры увезли на скорой, а жителей эвакуировали.

Пожарные рассчеты мгновенно прибыли на место происшествия. Вероятно именно поэтому удалось избежать большой трагедии.

Местные жители утверждают, что постоянно чувствовали запах газа в своих подъездах и вызывали газовиков. Однако те никаких особенностей и проблем в работе газового оборудования не находили.

В пресс-службе ТОО "КазТрансГаз Аймак" заявили, что выясняют обстоятельства происшествия, ведется расследование. Не исключено, что это был поджог.

Между тем, в двух первых подъездах дома перекрыли газ. На месте работают специалисты. Как долго люди останутся без голубого топлива, пока неизвестно.