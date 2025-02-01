«Газпромнефть-Казахстан» оштрафовали за недолив бензина

Энергетика
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Поводом проверки стало обращение автомобилиста, передает Kazpravda.kz

Фото: gpc-store.ru

Департамент комитета технического регулирования и метрологии Минторговли по городу Алматы провел внеплановую проверку в отношении ТОО «Газпромнефть-Казахстан Операционная компания» на основании обращения физического лица.

В ходе проверки было установлено отклонение, превышающее допустимую погрешность при отпуске автомобильного бензина марки АИ-95-К4 через топливораздаточную колонку (ТРК) № 1. При отпуске 20 литров бензина недолив составил 100 мл, что является нарушением стандартов.

По результатам внеплановой проверки ТОО «Газпромнефть-Казахстан Операционная компания» было привлечено к административной ответственности и наложен штраф в размере 3 145 600 тенге.

#ГСМ #недолив бензина #«Газпромнефть-Казахстан»

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