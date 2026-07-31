Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли

Документ формирует единый долгосрочный подход к освоению гидроэнергетического потенциала страны. При подготовке будущих объектов будут учитываться наличие водных ресурсов, потребности энергосистемы, технические возможности, экологические ограничения и условия для привлечения инвестиций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства по диверсификации электроэнергетической отрасли Правительство утвердило План развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2035 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

План включает 30 мероприятий по шести ключевым направлениям. В их числе оценка водного баланса и энергетического потенциала рек, формирование единой базы данных по намеченным объектам, подготовка земельных участков, создание пула ГЭС и гидроаккумулирующих станций, а также кадровое и научно-техническое обеспечение.

Исследования помогут выбрать подходящие площадки, определить параметры будущих объектов и заблаговременно учесть риски, связанные с водообеспечением и воздействием на окружающую среду. Вся информация будет объединена на цифровой платформе, которая станет единым источником данных для государственных органов и потенциальных инвесторов.

В рамках расширения генерирующих мощностей до конца 2030 года предусмотрен ввод не менее 500 МВт новых мощностей гидроэнергетики. Также внимание уделено вопросам строительства гидроаккумулирующей электростанции. 

Ввод новых мощностей повысит надежность энергоснабжения регионов и устойчивость Единой электроэнергетической системы. При выборе площадок будут учитываться водный баланс и природоохранные требования, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

В результате Казахстан получит системную основу для освоения гидроэнергетического потенциала: от изучения водных ресурсов и выбора площадок до подготовки специалистов и запуска конкретных объектов.

#развитие #план #гидроэнергетика

Популярное

Все
Витаминный конвейер с пригородных полей
Задействованы возвращенные активы
Выпуск меди возрастет
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Завершить уборку в срок
В Приаралье газифицировано еще одно село
Борьба за жизнь
Поединки без границ
Чтобы научиться говорить – нужно говорить
После отпуска тоже есть жизнь
Чтобы лето было счастливым
«Для вас поет Алибек Днишев!»
Феномен или легенда?
Симфония родных просторов
Когда кость превращается в холст...
Импрессионисты кочевого мира
«Зеленое сердце» Семея
Ошибки – это часть обучения
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае
Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании
«Затонувший лес» станет ближе
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог

Читайте также

Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
В Румынии остановят энергоблок АЭС из-за сильной засухи
КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]