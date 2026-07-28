В Румынии остановят энергоблок АЭС из-за сильной засухи

Фото: neftegaz.ru

Первый энергоблок румынской АЭС «Чернаводэ» остановят из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Об этом сообщил румынский информационный телеканал Digi24 со ссылкой на компанию Nuclearelectrica, передает Kazpravda.kz

Как пишет News.ru, причиной стала сильная засуха, которая привела к обмелению реки. Решение об остановке энергоблока носит превентивный характер и принято в соответствии с действующими процедурами.

При необходимости могут быть остановлены оба энергоблока атомной электростанции, отметили в компании. Также подчеркивается, что остановка энергоблока не представляет угрозы для ядерной безопасности, персонала станции и окружающей среды.

Ранее французская энергетическая компания EDF приостановила работу трех ядерных реакторов из-за аномальной жары, установившейся в стране. Остановка связана с необходимостью соблюдать экологические нормы по сбросам воды в реки Гаронна, Рона и Мез.