Получена первая энергия от новой газовой электростанции

Как сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена, новый гиб­ридный энергетический комплекс общей мощностью 247 мегаватт объединит сразу три вида генерации: солнечную электростанцию мощностью 50 МВт, газовую – 120 МВт и вет­ряную – 77 МВт. Такой подход позволит обеспечить более стабильную работу энергосистемы за счет сочетания возобновля­емых и традиционных источников энергии.

Первым объектом проекта стала солнечная электростанция, введенная в эксплуатацию в сентябре 2025 года. За время работы она уже произвела около 62 млн киловатт-часов электроэнергии. Теперь к ней предстоит присоединить газовую генерацию.

На площадке электростанции уже установлены шесть современных газопоршневых агрегатов, завершено строительство подстанции напряжением 110 кВ. В настоящее время специалисты проводят пусконаладочные работы, тес­тируют оборудование перед вводом объекта в эксплуатацию.

Строительство станции стало одним из крупнейших энергетических проектов региона последних лет. На объекте одновременно заняты более тысячи человек. Завершить ввод газовой электростанции в эксплуатацию планируется в третьем квартале нынешнего года. Параллельно продолжается строительство ветряной электростанции.

Ожидается, что после завершения проекта предприятия Мангистауской области получат дополнительный надежный источник электроэнергии, что позволит повысить устойчивость энергоснабжения региона. Кроме того, после ввода комплекса в эксплуатацию будет создано около 70 постоянных рабочих мест.

Появление собственной современной генерации очень важно для Мангистауской области, где в последние годы вопрос обеспечения электроэнергией стал одним из наиболее актуальных в связи с ростом промышленного производства.