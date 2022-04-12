В Восточном Казахстане начался сезон природных пожаров.

Первый степной пожар возник в степной зоне Кокпектинского района. Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в местности между Кулынжонским и Белинским сельскими округами загорелась сухая трава на площади 5 гектаров. В борьбе с огнем участвовали 5 единиц техники, пожарные и лесники.

– Только за 10 апреля было ликвидировано 26 загораний, – отметили в департаменте. – Жизнь показывает, что чаще всего причиной становится неосторожное обращение с огнем. Люди, выезжающие отдохнуть на природу, забывают о правилах пожарной безопасности. У прошлогодней сухой травы высокая степень возгорания, а ветер на открытой местнос­ти моментально раздувает огонь.

Как отметили специалис­ты, степные пожары наносят огромный ущерб природе. Вес­ной птицы обзаводятся потомством и при быстром распространении огня гибнут вместе с гнездами. Дым от огня загрязняет атмосферу.

– Ни в коем случае нельзя поджигать траву на открытой местности, – пояснили в департаменте. – Нельзя выбрасывать из окон автомобиля непотушенные окурки. Если человек увидел пожар, нужно сразу сообщить по телефонам 101 и 112. За неконтролируе­мый пал предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казах­стан об административных правонарушениях.