Где-то в параллельной Вселенной…

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Влада Седова

В столице презентовали мурал Сyber Nomad, посвященный борьбе с гендерным насилием.

Розовокожая инопланетянка, стреляющая глазами голубым лазерным огнем, в ушах – традицион­ные казахские серьги, вокруг – лунные пейзажи и устремляющиеся ввысь юрты-ракеты… Все это невольно удерживает взгляд некоторое время, но, привыкнув к антуражу, обращаешь внимание на главное – с изящной длинной шеи розовой красавицы слетает порванная цепь. Это и есть основной посыл мурала (первого портрета из серии работ по одноименной концепции), открытого в столице в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Презентация настенного рисунка дала старт кампании «16 дней активизма против гендерного насилия», которая завершится в такую же немаловажную дату – 10 декабря, в Международный день прав человека. Лозунг нынешней акции гласит: «Сообща покончим с насилием в отношении женщин!»

Почему же именно неземная женщина стала символом борьбы с гендерным насилием? Задумку разъяснила автор эскиза мурала – казахстанская художница Charly Sword, которая сама когда-то была в абьюзивных отношениях.

– Эта тема заслуживает того, чтобы о ней говорили. Я представила себе Вселенную киберномадов. Если у нас есть Вселенная, где права женщин всячески унижают и притесняют, то наверняка существует и Вселенная, где все иначе. Персонаж мурала – реальный человек, воплощенный в образе кочевницы, в ней заключена сила любви и достоинства, – сказала художница.

Высказался на презентации мурала и представитель Фонда ООН в области народонаселения UNFPA в Казахстане и страновой директор в Туркменистане и Кыргызстане Ронни Линдстром.

– Каждая шестая девушка когда-либо испытывала насилие со стороны своего партнера. Каждая пятая женщина подвергалась психологическому насилию. Насилие над девушками происходит повсюду, оставаясь самым разрушительным и самым игнорируемым преступлением против человека в мире. Нам хотелось бы представить, как мир будет выглядеть без насилия, и мы решили придать этим размышлениям художественную форму, – отметил он.

В эти же знаковые дни заявление по случаю глобальной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия» сделали 39 организаций, включая многие посольства, агентства ООН.

«По данным Организации Объединенных Наций, сегодня в мире насчитывается 1,3 миллиарда пострадавших от сексуального насилия, и каждая третья женщина в течение своей жизни подвергается насилию. Эти данные свидетельствуют о том, что гендерное насилие является одним из самых системных и распространенных нарушений прав человека в наше время. Разрушительные гендерные стереотипы, гендерное неравенство и патриархальные структуры способствуют насилию. Мы все имеем право на равное отношение, независимо от гендерной принадлежности, расы, этнической и национальной принадлежности, религии или другого статуса», – говорится в совместном заявлении.

Особый акцент сделан на ситуации в нашей стране:

«Казахстан находится в процессе ужесточения наказания за правонарушения, связанные с бытовым насилием и сексуальным насилием в отношении детей. В стране также предпринимаются системные меры, направленные на снижение уровня гендерного насилия в обществе.

В целях противодействия сексуальному насилию в отношении детей мы призываем Правительство Казахстана четко определить в Уголовном кодексе минимальный возраст для сексуальных отношений с согласия и рассматривать любой сексуальный контакт с лицом, не достигшим этого возраста, как изнасилование, за исключением половых отношений между несовершеннолетними, близкими по возрасту. Это позволит усилить защиту детей от сексуального насилия и облегчит доступ к правосудию для детей, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности, в соответствии с международными нормами…

Мы готовы и дальше поддерживать как государственные структуры, так и гражданское общество в их усилиях по разработке планов, стратегий и принятию необходимых законодательных поправок для защиты женщин и девочек от любых форм насилия в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».

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