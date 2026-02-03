Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С 29 января 2026 года на 14 платных участках республиканских автодорог действует обновленный порядок расчета: дефектные отрезки временно исключаются из платного километража, поэтому итоговая сумма к оплате будет ниже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

В нацкомпании пояснили, что с водителей оплата взимается только за те отрезки, которые соответствуют требованиям безопасности и действующим нормативам. Если на участке выявлен дефектный отрезок, он не тарифицируется до момента полного устранения дефектов.

Как это будет работать на дороге

Проезд по участку остается платным, но ставка корректируется с учетом исключенных отрезков. Водителям не нужно писать заявления или обращаться куда-либо: система взимания платы автоматически применяет корректировку и сама вычитает дефектные отрезки из расчета. В результате пользователь платит меньше, чем по прежней ставке.

Наглядный пример

По направлению Астана – Темиртау легковые автомобили ранее оплачивали 410 тенге. С учетом исключения дефектных отрезков сумма составит 360 тенге. То есть начисление считается по фактической «нормативной» части маршрута, а дефектные отрезки временно не включаются в плату.

Что дальше

Корректировка будет действовать до полного устранения дефектов. При этом работы по устранению дефектов будут начаты в 2026 году в рамках дорожно-строительного сезона. Дополнительно состояние дорог будет на постоянной основе мониториться, чтобы своевременно выявлять и устранять дефекты.

Перечень платных участков, где применяется корректировка ставок:

1. Кокшетау-Петропавловск 2. Павлодар-Семей-Калбатау 3. Павлодар-Омск 4. Астана-Темиртау 5. Алматы-Конаев 6. Конаев-Талдыкорган 7. Шымкент-Кызылорда 8. Уральск-Самара 9. Уральск-Саратов 10. Астана-Павлодар 11. Кызылорда-Аральск

12. Актобе-Оренбург 13. Костанай-Троицк 14. Тараз-Кайнар.