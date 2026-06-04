Качество отечественного цемента для дорог проверяют в РК

Автодороги

Специалисты АО «КаздорНИИ» приступили к масштабному исследованию цемента казахстанского производства, который применяется при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта.

Фото: Минтранспорта

Основная цель  - оценить качество отечественной продукции и сформировать научно обоснованные требования к дорожным цементам с учетом климатических особенностей Казахстана.

«В дорожном строительстве цемент является одним из ключевых материалов, от которого напрямую зависят прочность, морозостойкость, устойчивость покрытия к температурным перепадам и общий срок службы автомобильной дороги. Поэтому изучение его характеристик имеет стратегическое значение для повышения надежности транспортной инфраструктуры страны», - отметили в «КаздорНИИ».

На сегодняшний день уже проводится совместный отбор образцов цемента с участием представителей АО «НК «КазАвтоЖол», Национального центра качества дорожных активов и заводов-изготовителей. Всего в Казахстане действуют 11 цементных заводов, выпускающих продукцию для строительной отрасли. В настоящее время специалистами уже произведен отбор проб на предприятиях Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областей, а также города Шымкент.

Пробы отбираются непосредственно на производственных площадках предприятий, что позволяет получить максимально объективные данные о качестве выпускаемой продукции. В ходе исследований ученые проведут комплексный анализ физико-механических свойств и химического состава цементов, оценят влияние минеральных и химических добавок, а также соберут данные о номенклатуре и объемах производства отечественных предприятий. Одним из ключевых результатов научной работы станет разработка проекта нового нормативно-технического документа «Цемент дорожный».

Документ позволит установить единые требования к цементам, применяемым при строительстве цементобетонных дорог, и станет важным шагом в совершенствовании нормативной базы отрасли. 

#проверка #дороги #цемент

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