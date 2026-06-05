Зеленый коридор для скорой

Автодороги
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте внедрена интеллектуальная транспортная система (ITS), которая обеспечивает приоритетное движение автомобилей скорой медицинской помощи на городских дорогах.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новая технология позволяет медикам быстрее добираться до пациентов и медучреждений, сокращая время в пути в условиях плотного трафика.

Принцип работы системы основан на автоматическом взаимодействии светофорных объектов с реанимационными автомобилями, оснащенными специальными трекерами. При приближении машины скорой помощи к перекрестку система в режиме реального времени определяет ее местоположение и оперативно переключает сигнал светофора на разрешающий. Для остальных движение временно ограничивается, что позволяет создать безопасный и беспрепятственный проезд экстренного транспорта.

По данным пресс-службы акимата Шымкента, в настоящее время трекерами, интегрированными в ITS, оборудованы пять реанимобилей. Интеллектуальная система охватывает 354 светофорных объекта города и непрерывно анализирует транспортные потоки, способствуя более эффективной организации дорожного движения.

Ожидается, что применение технологии не только повысит оперативность работы экстренных служб, но и станет дополнительным фактором повышения безопасности на дорогах. Создание зеленого коридора для скорой помощи – часть работы по цифровизации городской инфраструктуры и внедрению современных решений в сфере управления транспортом.

#Шымкент #дороги #светофоры #ITS

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