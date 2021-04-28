Генетический код дружбы и единства

– 1 Мая в стране отмечается День единства народа Казахстана. В год 30-летия Независимости это особенно важная дата, ведь именно мир и согласие позволили нам достичь сегодняшних успехов. Чем, на Ваш взгляд, уникален казахстанский опыт построения отношений в полиэтничном обществе?

– Уникальность казахстанского опыта заключается в самих казахстанцах – он заложен в генетическом коде. Когда целые этносы депортировали в казахские степи, местные жители приняли их, проявив великодушие и щедрость. Казахи сами недоедали, тем не менее это не помешало им приютить представителей других народов, поделиться последним куском хлеба.

Люди начали дружить, строить вместе деревни и города. Каждый приносил пользу, представители разных национальностей обменивались опытом, познавали традиции друг друга, тем самым укреплялась и передавалась из поколения в поколение дружба.

Так и дошел этот генетический код до сегодняшних дней. Каждый гражданин, независимо от национальности и вероисповедания, выполняет свою функцию по укреплению страны. Живем в достатке, развиваемся, дети получают хорошее образование.

Как показали последние события, связанные с пандемией, отечественная медицина достойно приняла удар волны инфекционной болезни. Если происходит катастрофа, стихийное бедствие, мы объединяемся, помогая конкретному региону. Мы, казахстанцы, всегда служим опорой друг для друга. И в этом наша уникальность.

Хочу обратить внимание: в Казахстане нет такого понятия, как «национальное меньшинство», все граждане нашей страны имеют одинаковые права, которые прописаны в Конституции.

Большой вклад в укрепление мира, единства и согласия внес­ла созданная по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева Ассамблея народа Казахстана. Сегодня об этом особом институте и уникальном опыте нашей страны в сфере построения гармоничных отношений в полиэтничном обществе знают во всем мире.

– За 30 лет наша рес­публика заработала положительную репутацию «доброго друга». Какую роль сыграла политика Елбасы по укреплению единства и согласия в обществе?

– Нурсултан Абишевич

Назарбаев на заре независимос­ти страны сделал ставку на единство народа, чтобы преодолеть экономические трудности на начальном этапе, и эта политика крепкой дружбы продолжилась. Роль Елбасы является ключевой в укреплении единства и согласия.

С провозглашением независимости появилось осознание того, что помощи ждать не от кого, и это сплотило всех жителей страны. Началась всеобщая работа по укреплению подлинного суверенитета страны, развитию экономики, социальной сферы. Ведь не было ничего – полупустые прилавки, отсутствие четких границ, безработица, в упадке находились медицина, образование, промышленность, производство.

Только такой сильный Лидер, как наш Елбасы, смог собрать всех в один единый по духу народ и поэтапно начать строить сильную и успешную страну. Ведь на момент обретения независимости даже видения не было того, что делать, как выстроить правильную стратегию.

– Каковы сегодня ключевые функции, приоритеты АНК? Как они изменились с момен­та создания ассамблеи в 1995 году?

– Начнем с того, что функцио­нальная деятельность Ассамблеи народа Казахстана всегда будет одним из главных прио­ритетов в нашем многонацио­нальном государстве. В этом году АНК исполняется 26 лет. За это время произошла масса перемен как в стране, так и в мире, соответственно, и в дея­тельности АНК было много изменений.

Ассамблея на протяжении четверти века была инициатором многих международных проектов. Базовые ее цели –обеспечение равенства прав и свобод граждан республики, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и принадлежности к социальным группам. Всестороннее развитие национальных культур, языков и традиций, расширение интеграционных связей с международными организациями, формирование казахстанской идентичности путем консолидации этносов, распространение идей духовного единства. А также, разумеется, укрепление дружбы и межнационального согласия.

По этим направлениям работает ассамблея и сегодня, тесно взаимодействуя с этнокультурными объединениями и имея свои представительства во всех регионах. В ее структуру входят Научно-экспертный совет, который проводит исследования, Совет матерей, занятый укреплением института семьи и семейных ценностей.

Республиканское молодежное движение «Жаңғыру жолы» и молодежная организация «Жарасым» ведут активную работу со студентами и молодежью. Советы общественного согласия, советы медиации проводят прие­мы, семинары и решают вопросы досудебного урегулирования споров. Местом притяжения стали дома дружбы, при которых функционируют бесплатные школы изучения языков, коворкинги для деятельности этнокультурных объединений и молодежи.

Огромная работа ассамблеи по разным направлениям – сама по себе уникальный опыт построе­ния крепких межэтнических отношений. Причем функционал АНК расширяется с каждым годом как стратегически, так и географически. Деятельность организации адаптируется под запросы времени, под неизбежные изменения современности.

Как подчеркивал Нурсултан Абишевич, инвестиции в мир и согласие – самые ценные. Действительно, это так: согласие не только способствует спокойствию и уверенности в будущем, но и укрепляет экономику, привлекает большие инвестиции. Ведь никто не захочет открывать бизнес в стране, где нестабильная обстановка, это я говорю как опытный предприниматель.

АНК проводит огромную работу по воспитанию молодого поколения, поднимает его профессиональные навыки. Но сегодня нам надо воспитывать еще более конкурентоспособную молодежь, от этого зависят успехи страны в будущем.

– Ассамблея народа Казахстана и благо­творительность – неразделимые понятия. Помощь, взаимовыручка, солидарность – вот что делает нас единым народом. Пандемия еще раз продемонстрировала важность данной установки. Что сделано АНК за это время?

– К сожалению, 2020 год запомнился не только 25-летием со дня образования АНК и 25-летием Конституции, но и пандемией коронавируса, которая потрясла весь мир. В условиях карантина многие граждане нашей страны оказались в затруднительном положении, особенно уязвимые слои населения. О них проявили заботу государство, политичес­кие и общественные организации, в том числе Ассамблея народа Казахстана, которая всегда была одним из ведущих институтов благотворительной деятельности.

Однозначно самым правильным решением АНК было не устраивать праздники в честь юбилея, а оказывать помощь малоимущим и многодетным семь­ям, гражданам с ограниченными возможностями, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, одиноким пенсионерам, детским домам. Помимо этого, на улицах городов, в общественном транспорте раздавались бесплатно медицинские маски, оказывалась помощь сотрудникам больниц, скорой помощи, госпиталей.

Также все мы помним события, которые произошли в Макта­аральском районе Туркестанской области вследствие прорыва дамбы в соседнем Узбекистане. Туда в рамках акции АНК «Караван милосердия» из многих регионов страны была отправлена гуманитарная помощь на общую сумму свыше 1,4 миллиарда тенге.

Еще одна наша гордость – волонтеры. Вообще хочется похва­лить молодежь Казахстана, которая активно была задействована во время пандемии. На карантине молодые представители этнокультурных объединений не сидели дома сложа руки, а активно пополняли ряды наших волонтеров. Меценаты же поддерживали финансово.

Наша молодежь формировала продуктовые корзины, развозила их нуждающимся. На регулярной основе волонтеры ухаживают за бездомными животными, принимают участие в субботниках и уборке улиц. Отрадно, что ряды добровольцев пополняются, я считаю волонтерство отличным институтом по занятости и развитию нашей молодежи.