В ведомстве разъяснили законодательство по этому поводу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Генпрокуратуре обеспокоены тем, что в социальных сетях публикуется реклама о проведении розыгрышей, сообщает Kazpravda.kz

Генеральная прокуратура обращает внимание на необходимость соблюдения законов «О защите прав потребителей», «О рекламе» «О лотереях и лотерейной деятельности».

«Проводить лотерейные розыгрыши могут только операторы лотерей», - говорится в сообщении.

Оператор лотерей – это юридическое лицо, у которого есть разрешение от уполномоченного госоргана. Он обязан согласовать условия проведения лотереи в Министерстве туризма и спорта.

Категорически запрещается проведение лотерей физическими, а также юридическими лицами, не являющимися официальными операторами, и не получившими разрешение, отметили в надзорном органе.

К участию в лотереях могут допускаться только совершеннолетние. За нарушение законодательства предусматривается взыскание в виде штрафа от 500 до 2000 МРП.

Использование лотерейной деятельности в мошеннических целях влечет уголовную ответственность с назначением наказания сроком до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что сейчас в суде Астане рассматривается дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи.