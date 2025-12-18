Генпрокуратура выступила с заявлением о распространении ложной информации о пытках

Закон и Порядок
78

В главном надзорном органе страны назвали сведения о пытках недостоверными, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 В Генеральной прокуратуре сообщили, что в некоторых масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК.

К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение.

В главном надзорном органе республике отметили, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток. Согласно статье 146 УК РК, под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу.

«На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК», - сообщили в ГП.

Как пояснили в Генпрокуратуре, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел.

 

«В этой связи, Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее главный редактор КазТАГ Амир Касенов заявил о пытках из-за того, что полицейский «нависал» над ним, а адвокат Orda.kz Мурат Адам приравнял домашний арест главного редактора к пыткам. 
 

#Генпрокуратура #заявление #пытки #ложная информация

Популярное

Все
Преемственность поколений – опора Satbayev University
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В области Абай презентовали 25 новых книг
Центр академического превосходства
Древнее искусство Великой степи
Дороги творчества Жумабая Шаштайулы
В Алматы открылась новая библиотека
Чтоб свет не гас и батареи грели
Укрепляя статус индустриального центра
Зимняя сказка для города
Сельские территории: надежда на обученных акимов
Первый шаг к цифровому Alatau
Прогресс сельского хозяйства – развитие всей страны
Новая жизнь сельской медицины
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Сфера стратегической важности
Внедрили лучшие технологии
Ливневки защитят от подтоплений
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Природный газ пришел и в Сабалак
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Игроман стал «зарабатывать» на поставках автозапчастей в Ка…
В Астане обсудили роль наставничества в предупреждении корр…
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вожден…
Полиция усилила меры безопасности в связи с непогодой в Аст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]