В главном надзорном органе страны назвали сведения о пытках недостоверными, сообщает Kazpravda.kz
В Генеральной прокуратуре сообщили, что в некоторых масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК.
К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение.
В главном надзорном органе республике отметили, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток. Согласно статье 146 УК РК, под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу.
«На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК», - сообщили в ГП.
Как пояснили в Генпрокуратуре, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел.
«В этой связи, Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование», - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее главный редактор КазТАГ Амир Касенов заявил о пытках из-за того, что полицейский «нависал» над ним, а адвокат Orda.kz Мурат Адам приравнял домашний арест главного редактора к пыткам.