Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в некоторых масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК.

К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста.



Тем самым, намеренно вводят общественность в заблуждение.



В главном надзорном органе республике отметили, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток. Согласно статье 146 УК РК, под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу.

«На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК», - сообщили в ГП.

Как пояснили в Генпрокуратуре, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел.

«В этой связи, Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее главный редактор КазТАГ Амир Касенов заявил о пытках из-за того, что полицейский «нависал» над ним, а адвокат Orda.kz Мурат Адам приравнял домашний арест главного редактора к пыткам.

