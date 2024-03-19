Геологоразведка: наращивать инвестиции

В выездном заседании приняли участие главы геологических компаний и представители уполномоченных органов.

Как отметил сенатор Шакарым Буктугутов, на востоке страны исторически осуществлялась добыча олова, меди, свинца, других цветных и драгоценных металлов. К сожалению, запасы разведанных ранее месторождений истощаются. В сентябре Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение довести к 2026 году площадь геологических изысканий до 2,2 млн кв. км.

– За 2023 год полезных ископаемых (в денежном выражении) вывезли в шесть раз больше, чем инвестировали в отрасль, – привел сенатор тревожную статистику.

А ведь в прежние времена было наоборот. Геология – основа казахстанской промышленности. Пока же арифметика такая: Казахстан в плане геологоразведки вкладывает всего восемь долларов на квадратный километр. Для сравнения: Россия на такую же площадь затрачивает с целью разведки недр 28 долларов, Узбекистан – 97, Великобритания – 267 долларов.

Ситуацию в Казахстане нужно менять. Есть Кодекс «О недрах и недропользовании», предусматривающий вливание средств инвесторов. В Налоговом же кодексе этих статей не предусмотрено. Задача парламентариев – создать условия для развития горнорудного дела, разведки, изысканий.

По словам главы республиканского Комитета геологии Ерлана Акбарова, одной из основных задач является цифровизация отрасли. На сегодня уже действует портал, где можно онлайн получить лицензию по твердым полезным ископаемым. Плюс можно онлайн сдать всю отчетность.

В открытом доступе есть электронная геологическая карта, которая постоянно обновляется. Ведомство расширяет современные методы исследований путем дистанционного зондирования, спектрального анализа. На следующем этапе предстоит провести лабораторные анализы 50 тыс. проб для подтверждения перспективных проявлений. По результатам каждого этапа планируется проведение аукционов.

– Геологоразведка требует крупного финансирования, – подчеркнул Ерлан Акбаров. – При отсутствии дополнительных бюджетных средств мы предлагаем половину инвестиций, предусмотренных недропользователями на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), направлять на геологоразведку. В целом на сегодня годовой объем средств, направляемых недропользователями на НИОКР, составляет 73 миллиарда тенге.

Одной из главных проблем отрасли члены комитета назвали острый кадровый голод. По словам ректора Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллиной, на востоке Казахстана действует крупнейшее в мире производство титана, тут расположены мировые производства цинка, драгоценных металлов, обогащенного урана, редких и редкоземельных металлов. Каждая компания заинтересована в дополнительном изучении запасов с целью пополнения минерально-сырьевой базы. А для этого нужны новые научные подходы и кадры нового поколения.

С середины 1990-х годов университет выпустил несколько тысяч геологов, горняков, обогатителей, металлургов. Только сегодня профильное образование получают больше 1 300 студентов. Причем это молодежь, владеющая компьютерными технологиями, методами дистанционного зондирования, глубинного геологического прогнозирования, современными способами лабораторных исследований. Сейчас в партнерстве с вузами Германии здесь взялись за ряд проектов, в том числе соз­дание кластера с бизнес-инкубатором для запуска стартапов. Все нацелено на то, чтобы дать студентам практичес­кую подготовку, зажечь в них интерес к исследованиям.

– Спрос на специалистов огромный, – отметила ректор. – Трудоустройство составляет 96%.

Нужна поддержка

– Часто говорят, что к поиску месторождений нужно привлекать инвесторов, – высказал мнение руководитель группы геологоразведочных компаний Best & Alliance Group Булат Багадаев. – Но иностранные инвестиции не являются спонсорским подарком. Они требуют дорогостоящего возмещения.

Причем инвестор согласен вести поиск и оценку, когда есть достоверная информация. Первоначальные вложения в изучение недр и формирование переч­ня перспективных площадей – прямая задача и ответственность государства, его геологической службы.

Для примера: если в 1990 году на геологоразведку в Казахстане было выделено 600 млн долларов, то с 2003 по 2023-й (за 20 лет) – 640 млн долларов. То есть государство снизило вложения в 20 раз!

По мнению Булата Багадаева, необходимо повысить привлекательность профессии геолога с помощью соцпакета наподобие того, что предусмотрен для врачей в сельской местности, в том числе это выплата подъемных, возможности взять льготный кредит на жилье. Кроме того, по убеждению производственника, необходимо вернуть законодательный статус первооткрывателя недр с выплатой денежного вознаграждения и вручением нагрудного знака. Например, до 2004 года за крупные открытия полагалась премия в 20 тыс. месячных расчетных показателей.

Но главное – необходимо восстановить самостоятельное министерство, способное руководить всей работой по изучению и освоению недр.

Другая проблема – полная техничес­кая зависимость отрасли. Компаниям приходится практически на 100% вести закупки в дальнем зарубежье инструмен­тов, труб, станков, аналитических приборов, расходных материалов. При этом в условиях тендеров нет пункта о выплате аванса.

Практически все проекты рассчитаны на три года, за это время, по словам производственника, предусмотренная сумма «съедается» инфляцией.

– Похожая ситуация с индексацией, – пояснил далее предприниматель. – В прошлом году мы сдали пять проектов, которые начались в 2017 году. За это время деньги подешевели почти наполовину. В итоге мы вынуждены были за счет договорных работ перекрывать затраты по договорам госзаказа. Все наши обращения об индексации остались без внимания. Мы видим ситуацию в строительстве – там и авансирование идет, и индексация прописана в законе. А у нас мало того, что ресурсная база истощается, так еще и поддержки нет!

Отдельно члены комитета обсудили тему экологических последствий геологических и горных работ. Как пояснил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамай Бутабаев, в результате недропользования в регионе отмечается огромное число нарушенных земель. При этом в законодательстве заложены препоны, мешающие принять меры к нарушителям.

– В Кодексе «Об административных правонарушениях» предусмотрена соответствующая статья 139, но при этом в проверочном листе нет пункта о проверке рекультивации, – поделился проблемой руководитель. – Мы не имеем права проверить. Едем на объект, вызываем полицейских, участковый фиксирует нарушение, составляет акт и направляет его нам. Кроме того, раньше мы сами подсчитывали ущерб, а сейчас эту функцию отдали местным исполнительным органам…

Как заключили сенаторы, на сегодня перед Казахстаном стоит задача по наращиванию региональных геологических исследований. В целом все прозвучавшие предложения со стороны бизнеса и уполномоченных органов законодатели пообещали учесть и взять в работу. Кроме того, в рамках выезда депутаты посетили Усть-Каменогорский металлургический комплекс ТОО «Казцинк», Ульбинский металлургический завод, ТОО «Ульба-ТВС», а также Усть-Каменогорский арматурный завод.