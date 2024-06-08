Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу

Власти страны заверили, что проверки документов будут «гибкими и временными», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

CHRISTOF STACHE/AFP VIA GETTY IMAGES

С пятницы пограничная служба Германии начала проверять документы у тех, кто въезжает на территорию страны из других государств Шенгенской зоны. Через неделю в Германии начнется чемпионат Европы по футболу, и власти страны объясняют введение проверок стремлением не допустить проникновения агрессивных футбольных хулиганов или исламистских экстремистов.

Игры чемпионата Европы будут идти в 10 немецких городах с 14 июня до 14 июля. Пограничные проверки продлятся до 19 июля.

По словам главы МВД Германии Нэнси Фезер, смысл проверок в том, чтобы не дать потенциальным злоумышленникам проникнуть в страну.

«Наше внимание будет сфокусировано на спектре от угрозы исламистского терроризма до хулиганства и компьютерных атак, — сказала она. —Федеральная полиция будет защищать границы Германии, аэропорты и железнодорожное сообщение».

Германия входит в состав Шенгенской зоны, как и почти все окружающие ее страны (за исключением Швейцарии). А потому контроль на границах страны большую часть времени отсутствует.

Однако Шенгенское соглашение дает странам-участницам право вводить временные пограничные проверки на национальном уровне, если в таковых возникнет необходимость.

Введение пограничного контроля — спорная мера: многие полагают, что даже избирательные проверки подрывают саму идею свободной торговли и безвизового передвижения в Евросоюзе.

Однако на время чемпионата немецкие власти предпочли не рисковать и воспользовались предоставленным им правом.

Ранее Германия уже вводила подобные временные проверки в качестве меры по противодействию контрабанде и нелегальным мигрантам.

На этот раз полицейские получат право проводить проверки на всех границах страны и во всех видах транспорта.

Поскольку из-за этого время путешествия может затянуться, власти призывают всех, кто в ближайшее время намерен пересекать немецкую границу, учитывать проверки при планировании поездки.

Для проведения патрулей в принимающих городах, на вокзалах и в поездах на помощь немецким полицейским придут порядка 580 коллег из-за рубежа.

В министерстве внутренних дел Германии журналистов заверили, что проверки документов будут «гибкими и временными».