Самолет с туристами разбился в Перу

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В Перу разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились туристы из Италии, Германии и Испании. Все 13 человек, находившиеся на борту, погибли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kommersant.ru

Как уточняет RPP, самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Aerodiana совершал обзорный полет над плато Наска. На борту находились семь итальянцев, двое немцев и двое испанцев. Двое членов экипажа были гражданами Перу.

Перед крушением члены экипажа подали сигнал о чрезвычайной ситуации. Через несколько минут связь самолетом была потеряна. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.