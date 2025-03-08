Гимнаст Дмитрий Патанин стал вторым на этапе Кубка мира в Баку
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Казахстанский атлет успешно выступил в соревнованиях на брусьях, передает Kazpravda.kz
Дмитрий Патанин, представляющий команду Казахстана по спортивной гимнастике, отметился серебряной медалью на этапе Кубка мира в Баку.
Гимнаст успешно выступил в соревнованиях на брусьях.
Патанин получил от судей 13,400 балла. Первым стал японец Казуки Мацуми - 14,200 балла. Замкнул тройку лучших Петар Вефич (Хорватия) - 13,033.
Ранее Милад Карими стал вторым в вольных упражнениях.