Титулованный шорт-трекист Абзал Ажгалиев объявил о завершении карьеры

Спорт

Спортсмен сообщил об этом в социальных сетях

Фото: НОК

Один из лидеров сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсмен сообщил о своем решении в социальных сетях. В обращении он подвел итоги многолетнего пути в шорт-треке, поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры, а также отметил, что намерен продолжить работу на благо казахстанского спорта уже в новом качестве.

"С шорт-треком я познакомился 24 года назад. С того дня этот вид спорта стал неотъемлемой частью моей жизни. А с 2009 года мне выпала честь защищать честь страны в составе национальной сборной Казахстана.

За эти годы я становился чемпионом Казахстана на всех дистанциях, завоевал первую в истории нашей страны золотую медаль Кубка мира, неоднократно поднимался на пьедестал международных соревнований. Я принял участие в четырёх Олимпийских играх и дважды был удостоен чести нести флаг с страны на олимпийской арене. Для меня это огромная честь.

Спорт научил меня не только соревноваться, но и сформировал характер, дисциплину, терпение и чувство ответственности перед Родиной. На протяжении всего этого пути на каждом старте я старался делать всё возможное, чтобы достойно представлять Казахстан",- написал Абзал Ажгалиев.

В этом году он принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена.

По его словам, в жизни каждого спортсмена наступает момент, когда приходит время сделать шаг к новому этапу. Для него этот этап начался сейчас.

"Я благодарен за каждое мгновение этих лет. Оглядываясь на пройденный путь, я чувствую не сожаление, а безграничную благодарность и гордость. Теперь пришло время продолжить этот путь уже в новом качестве.

Моя следующая цель - направить накопленные за эти годы опыт и знания на развитие казахстанского спорта. Быть рядом с национальной сборной, помогать молодым спортсменам, делиться с ними опытом и работать ради будущего казахстанского шорт-трека я считаю своим гражданским и спортивным долгом.

Я искренне благодарю свою семью, тренеров, товарищей по команде, врачей, специалистов и всех, кто все эти годы верил в меня, поддерживал и работал вместе со мной.

Спасибо каждому болельщику, который разделял со мной и радость побед, и горечь поражений. Ваши вера и поддержка всегда давали мне особые силы. Прошу вас и дальше поддерживать нашу команду и не забывать шорт-трек. Моя миссия в спорте не завершена. Просто теперь она продолжится на новом уровне", - добавил он.

Абзал Ажгалиев на протяжении многих лет являлся одним из ведущих представителей казахстанского шорт-трека.

Олимпийская история Абзала началась на Играх в Сочи. Тогда, в 2014-м, Абзал финишировал пятым. В 2018-м Абзал занял шестое место, а в Пекине в 2022-м остановился в шаге от пьедестала, показав четвертый результат на дистанции 500 метров. В этом году на ОИ в Италии он дошел до 1/4 финала.

Он является неоднократным призером Азиады. А в 2025-м на Играх поднялся на первую ступень в мужской эстафете. В 2016-м Ажгалиев выиграл этап Кубка мира на дистанции 500 метров.

Абзал Ажгалиев - многократный чемпион Казахстана по шорт-треку. Дважды в карьере казахстанец был знаменосцем сборной на открытии Олимпиады (в 2018-м и 2022-м ).  

#Спорт #шорт-трек #Абзал Ажгалиев

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