Глава администрации президента напомнил Ногаеву о поставленных перед ним задачах

Мурат Нуртлеу напомнил, что во время рабочей поездки в Мангистау глава государства поставил ряд конкретных задач. Среди них такие актуальные вопросы, как улучшение инфраструктуры, развитие транспортно-логистической сферы, а также обеспечение питьевой водой.

Фото пресс-службы президента РК

В рамках рабочей поездки Мурат Нуртлеу посетил город Актау, где принял участие в совещании депутатов маслихатов всех уровней Мангистауского региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

На совещании было зачитано письмо, в котором глава государства выдвинул кандидатуры Даулетжана Хасанова и Нурлана Ногаева на должность акима Мангистауской области.

В ходе открытого голосования за Даулетжана Хасанова проголосовали 23 депутата, за кандидатуру Нурлана Ногаева – 93.

По результатам голосования указом президента Нурлан Ногаев вновь назначен акимом Мангистауской области.

Руководитель администрации президента отметил, что вновь назначенный аким области Нурлан Ногаев – опытный специалист, который плодотворно трудился на различных ответственных постах, и пожелал ему успехов.

Мурат Нуртлеу напомнил, что во время рабочей поездки в Мангистау глава государства поставил ряд конкретных задач. Среди них такие актуальные вопросы, как улучшение инфраструктуры, развитие транспортно-логистической сферы, а также обеспечение питьевой водой.

Руководитель администрации президента от имени главы государства поблагодарил жителей области за поддержку политических преобразований.

По его словам, главной целью дальнейшей работы станет качественная реализация задач, поставленных в предвыборной программе президента и в его инаугурационной речи.