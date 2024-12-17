Глава горсуда и судоисполнитель проходят по делу о взятке в Мангистау

Сообщается, что они подозреваются в получении денег за смягчение наказания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикор завершил расследование в отношении главы Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение наказания при вынесении приговора.

5 декабря Генпрокуратурой обвиняемые преданы суду.

Как добавили в Антикоре, иная информация распространению не подлежит.