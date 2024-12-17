Глава горсуда и судоисполнитель проходят по делу о взятке в Мангистау
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Сообщается, что они подозреваются в получении денег за смягчение наказания
Антикор завершил расследование в отношении главы Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение наказания при вынесении приговора.
5 декабря Генпрокуратурой обвиняемые преданы суду.
Как добавили в Антикоре, иная информация распространению не подлежит.