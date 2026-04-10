Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения ученых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Сплоченно, объединившись всем народом, мы делаем уверенные шаги к светлому будущему страны. Опираясь на образование и науку, на интеллектуальную элиту и прогрессивно мыслящую молодежь, мы кардинально преобразим нашу священную Родину – Казахстан», - подчеркнул Президент.

Наш долг перед нацией – оставить в наследие будущим поколениям Передовое, Сильное и Справедливое государство.

По словам Президента, на этом судьбоносном этапе развития мы возлагаем особые надежды на колоссальный потенциал отечественных ученых, ведь расцвет науки послужит прогрессу всей страны, откроет перед нами горизонты безграничных возможностей.

«Каждое ваше научное достижение является источником вдохновения для всего нашего народа. Убежден, что ваш труд всегда будет служить высшим интересам страны. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку государства», - подытожил Глава государства.

Напомним, что Президент поздравил ученых с предстоящим Днем науки. Он также предложил учредить орден Аль-Фараби.