Глава государства отправил поздравительную телеграмму президенту Индии
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Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.
Глава государства пожелал Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.