Глава государства отправил поздравительную телеграмму президенту Индии

Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.

Глава государства пожелал Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.