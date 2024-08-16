Глава государства отправил поздравительную телеграмму президенту Индии

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства поздравил Драупади Мурму с Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Отметив значительный экономический прогресс и глобальную роль Индии в деле укрепления мира и устойчивого развития, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении долгосрочного сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержке.

Глава государства пожелал Драупади Мурму успехов во всех ее начинаниях, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

 

#Токаев #поздравление #Индия #День независимости

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