Президент Казахстана выступил перед представителями СМИ по итогам переговоров с Премьер-министром Пакистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Премьер-министру Шахбазу Шарифу за приглашение совершить государственный визит в Пакистан, а также поблагодарил пакистанский народ за оказанное гостеприимство казахстанской делегации.

Он отметил, что с большим удовольствием посещает Пакистан – братскую страну с богатой историей, яркой культурой и прочными позициями на международной арене.

«Пакистан – надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами. Наши народы объединяют многовековые связи, уходящие корнями в наследие Великого Шелкового пути, а также глубокая культурная и духовная близость. Нас связывают общие ценности, традиции и совместная устремленность в будущее. Конструктивный политический диалог и устойчивые экономические связи подкрепляются регулярным взаимодействием на уровне правительств и деловых кругов. Сегодня мы с уважаемым Премьер-министром подписали исторический документ – Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном. Этот шаг способствует выводу наших отношений на качественно новый уровень и открывает широкие перспективы для сотрудничества по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки. Хотел бы особо поблагодарить Премьер-министра Шахбаза Шарифа за его огромный личный вклад в углубление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал Шахбаза Шарифа дальновидным лидером, который решительно ведет страну по пути прогресса. Его взвешенная и ориентированная на будущее политика способствует неуклонному укреплению позиций Исламабада на региональной и международной арене.

«В прошлом году Пакистан был избран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Конструктивные и ответственные шаги страны вносят весомый вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Пакистан обладает значительным экономическим потенциалом, развитой промышленной базой и огромными транзитно-транспортными возможностями. Продукция аграрного сектора, легкой промышленности и медицинской отрасли Пакистана широко представлена на внешних рынках. Динамичное развитие оборонной промышленности также получило заслуженное международное признание. Мы искренне приветствуем и высоко ценим все достижения братского пакистанского народа в различных сферах», – отметил Президент Казахстана.

Глава государства с удовлетворением отметил содержательный и продуктивный характер состоявшихся переговоров с Премьер-министром Шарифом.

«Были приняты важные межправительственные документы, ориентированные на достижение конкретных результатов по всему спектру двустороннего взаимодействия. Мы подробно обсудили вопросы торговли, транспорта и логистики, промышленности, энергетики, информационных технологий, а также культурного и гуманитарного сотрудничества. Торгово-экономическое взаимодействие демонстрирует стремительный рост. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Эффективно реализуется Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества (на 2025-2027 годы). Мы договорились принять конкретные меры для дальнейшего увеличения товарооборота, поставив перед собой амбициозную цель довести объем торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе. Подчеркнута важность создания благоприятной среды для активизации деловых связей между нашими странами. Особое внимание будет уделено транспортно-логистическим проектам, призванным расширить торговые потоки», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, Премьер-министр рассказал о возрастающей роли Пакистана в сферах транзита и логистики, что может открыть для Казахстана альтернативные пути выхода на международные рынки.

«В этом контексте мы обсудили возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. В качестве одного из приоритетных вопросов также было рассмотрено развитие Транскаспийского транспортного коридора и транзитных маршрутов, проходящих через Афганистан. В этом контексте стороны обсудили перспективы реализации железнодорожного проекта по маршруту Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан», – проинформировал Глава государства.

Кроме того, достигнута договоренность об изучении перспектив возобновления прямого авиасообщения между нашими странами, что имеет ключевое значение для развития деловых связей и туризма.

«В агропромышленном комплексе были подписаны важные соглашения, способствующие расширению торговых связей и созданию совместных производств. Наши страны располагают значительным промышленным потенциалом. Я пригласил пакистанские компании создать производственные мощности в Казахстане. В настоящее время наибольший интерес представляют переработка сельскохозяйственной продукции, фармацевтика и производство строительных материалов», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил о том, что достигнута договоренность расширить взаимовыгодное партнерство в оборонной промышленности.

«В последние годы динамично развивается взаимодействие между нашими органами безопасности и правоохранительными структурами. В ходе переговоров мы подчеркнули стратегическую важность искусственного интеллекта и цифровых технологий, особенно для экономического роста, и подтвердили готовность к совместной работе в данной сфере. Пакистан – один из мировых лидеров в области исламского финансирования. В Международном финансовом центре «Астана» созданы все необходимые условия для развития на евразийском пространстве халяльных финансов, которыми пакистанские финансовые институты могут успешно воспользоваться. Мы также уделили внимание укреплению инвестиционного сотрудничества. Сегодня «Самрук-Қазына» и Фонд «Фауджи» учредили Совместную инвестиционную платформу, призванную прорабатывать конкретные проекты. Казахстан готов предложить пакистанским инвесторам максимально благоприятные условия», – сказал Глава государства.

Далее Президент заявил, что казахско-пакистанский бизнес-форум, в котором они примут участие, соберет руководителей более 250 компаний из обеих стран и станет площадкой для подписания коммерческих соглашений.

«Убежден, что это важное мероприятие позволит раскрыть неиспользованный потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей. Мы также обсудили развитие культурного и гуманитарного сотрудничества. Отмечен значительный рост интереса пакистанской молодежи к высшим учебным заведениям Казахстана. В настоящее время в нашей стране обучаются более тысячи пакистанских студентов по различным специальностям. Мы договорились продолжить сотрудничество в области науки и образования. Состоявшееся сегодня открытие центров имени аль-Фараби, Сатпаева и Яссауи в университетах Исламабада будет способствовать углублению академических и образовательных связей между нашими странами», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах здравоохранения и спорта.

«Сегодня мы торжественно открыли казахско-пакистанский спортивный комплекс «Достық». Данный центр станет площадкой для проведения тренировок по таким традиционным казахским видам спорта, как қазақ күресі и тоғызқұмалақ, а также по шахматам, боксу и смешанным единоборствам. Кроме того, были утверждены программы регулярного проведения культурных и спортивных мероприятий. Уверен, они послужат углублению контактов между нашими народами», – продолжил Президент.

Глава государства сообщил, что в ходе переговоров с Премьер-министром Пакистана были обсуждены международные и региональные вопросы с акцентом на совместные усилия по продвижению мира и безопасности.

«Мы выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами в различных регионах мира. Наши позиции по многим актуальным вопросам совпадают, и мы убеждены, что любые конфликты должны разрешаться на основе диалога и дипломатических усилий. Принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного права должны неизменно соблюдаться и иметь безусловный приоритет. В современной геополитической обстановке взаимная поддержка и консультации в рамках многосторонних организаций приобретают особое значение. Мы благодарны Пакистану за последовательную поддержку инициатив Казахстана в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Также были обсуждены конкретные шаги по продвижению глобального мира и стабильности. В этой связи сегодня был подписан Межправительственный меморандум о совместном участии в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Данный документ закладывает прочную основу для расширения нашего партнерства в сфере международной миротворческой деятельности», – сказал он.

В завершение Президент подчеркнул, что сегодняшний визит открывает новую главу в истории казахско-пакистанских отношений.

«Убежден, что установленное сегодня стратегическое партнерство и достигнутые договоренности будут служить интересам обеих стран. Пусть узы дружбы между нашими братскими народами будут крепкими, устойчивыми и устремленными в будущее. С нетерпением ожидаю государственный визит моего брата, дорогого Премьер-министра Пакистана г-на Шахбаза Шарифа, в Казахстан в этом году», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

