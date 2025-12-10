Согласно Указу, с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» QazTech, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение Комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан.