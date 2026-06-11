Глава государства принял Уполномоченного по правам ребенка

Президент

Президенту Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о внедрении системных мер по защите прав детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Динара Закиева сообщила, что в текущем году была принята концепция «Дети Казахстана». Уполномоченным по правам ребенка проведена систематизация мер обеспечения прав ребенка в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и безопасности. На основе анализа ситуации выработан план действий на 5 лет, включающий 158 мер по усилению социальной поддержки и правовой защиты детей.

Завершена работа по созданию управлений по защите прав детей в структуре акиматов регионов и закреплению их функций в национальном законодательстве. В настоящее время проводятся необходимые организационные процедуры. В текущем году был проведен мониторинг ситуации в 9 регионах, дана оценка качества мер, направленных на обеспечение психологического благополучия и профилактику нарушений прав детей.

Динара Закиева проинформировала о создании центров психологической поддержки и внедрении единой программы диагностики психологического благополучия. Это позволило обеспечить на местном уровне системную поддержку детей, нуждающихся в повышенном внимании и помощи. По ее словам,  внедрение и размещение в школах QR-111 показало эффективность в установлении прямого взаимодействия с детьми и выявлении фактов нарушения их прав. С момента запуска данного инструмента, с октября 2024 по июнь 2026 года, от детей поступило 167 тыс. сообщений, а также 4 523 звонка.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития и улучшения инфраструктуры для детей, в том числе в сельской местности, а также обеспечения поддержки родителей и их ответственности за безопасность детей. 

Президент подчеркнул важность консолидации усилий Уполномоченного по правам ребенка, Правительства и местных исполнительных органов в целях качественной реализации концепции «Дети Казахстана».

#президент #встреча #Акорда #Динара Закиева

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