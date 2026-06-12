Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту России

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– В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Особое значение имел Ваш недавний государственный визит в Казахстан, итоги которого открыли новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества, придали мощный импульс реализации масштабных проектов и инициатив. Уверен, благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах, – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Российской Федерации.