Токаев заслушал доклад о развитии Шымкента

Президент

Глава государства принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о социально-экономическом развитии города.

Как сообщил Габит Сыздыкбеков, по итогам прошлого года объем валового регионального продукта достиг 5,7 трлн тенге, увеличившись на 11%. По темпам роста ВРП Шымкент занял второе место среди всех регионов страны.

В 2025 году в экономику города было привлечено 859,5 млрд тенге инвестиций, из которых 72% – частные вложения. Общий рост достиг 7,5%.

За последние три года в промышленной сфере реализовано 50 проектов на общую сумму 170 млрд тенге, благодаря чему создано более 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Количество действующих субъектов предпринимательства достигло 133 тысяч, а объем произведенной ими продукции составил 4,7 трлн тенге. Их доля в валовом региональном продукте увеличилась с 41 до 56 %.

Президенту было доложено, что по итогам четырех месяцев 2026 года сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей. Краткосрочный экономический индикатор вырос на 10,4%. Рост отмечен в промышленности, строительстве, торговле и транспортной сфере.

Глава государства был проинформирован о ходе исполнения данных им поручений.

В настоящее время ведется строительство нового современного перинатального центра на 200 коек. В текущем году также планируется сдать в эксплуатацию реабилитационный центр на 150 мест.

Продолжается возведение нового современного стадиона на 35 тысяч мест, а также специализированного комплекса для занятий паралимпийскими, сурдлимпийскими видами спорта и бочча.

Особое внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта в сферах образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие Шымкента и повышение качества жизни горожан.

#Токаев #президент #Шымкент #аким

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