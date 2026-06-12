Президент подписал ряд законов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Также подписаны законы «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам статуса педагога» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».