На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев поручил провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ для сокращения неэффективных государственных расходов, передает Kazpravda.kz
«Это задача огромной важности. Не затягивайте ее выполнение. Министерство финансов и министерство экономики должны проявлять жесткость и принципиальность. Следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций», - подчеркнул Президент.
Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета, или, что еще хуже, на основе субъективного, ангажированного выбора.
«Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство. Теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов», - сказал Президент Токаев.
По словам Главы государства, получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу гражданам и способствующие развитию национальной экономики.
Правительству до 1 мая поручается провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства. Это касается и квазигосударственного сектора.
«В Послании мною отмечалось, что для повышения прозрачности бюджетных расходов, то есть для того, чтобы было понятно, куда, как и на что тратятся средства, необходимо расширить применение цифрового тенге. В настоящее время этот инструмент уже эффективно используется в системе госзакупок, субсидировании, а также при финансировании крупных проектов из Национального фонда. Надо активнее масштабировать этот опыт и в другие сферы», - поручил Президент.