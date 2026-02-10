Глава государства потребовал от акиматов и правительства прекратить сумасбродство

Айман Аманжолова
корреспондент

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев поручил провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ для сокращения неэффективных государственных расходов, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

«Это задача огромной важности. Не затягивайте ее выполнение. Министерство финансов и министерство экономики должны проявлять жесткость и принципиальность. Следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций», - подчеркнул Президент.

Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета, или, что еще хуже, на основе субъективного, ангажированного выбора.

«Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство. Теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов», - сказал Президент Токаев.

По словам Главы государства, получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу гражданам и способствующие развитию национальной экономики.

Правительству до 1 мая поручается провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства. Это касается и квазигосударственного сектора.

«В Послании мною отмечалось, что для повышения прозрачности бюджетных расходов, то есть для того, чтобы было понятно, куда, как и на что тратятся средства, необходимо расширить применение цифрового тенге. В настоящее время этот инструмент уже эффективно используется в системе госзакупок, субсидировании, а также при финансировании крупных проектов из Национального фонда. Надо активнее масштабировать этот опыт и в другие сферы», - поручил Президент.

#Токаев #Правительство #акиматы

