Фото: пресс-служба Президента РК

«Это задача огромной важности. Не затягивайте ее выполнение. Министерство финансов и министерство экономики должны проявлять жесткость и принципиальность. Следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций», - подчеркнул Президент.

Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета, или, что еще хуже, на основе субъективного, ангажированного выбора.

«Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство. Теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов», - сказал Президент Токаев.

По словам Главы государства, получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу гражданам и способствующие развитию национальной экономики.

Правительству до 1 мая поручается провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства. Это касается и квазигосударственного сектора.