Токаев поздравил Короля Швеции с Национальным днем

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Швеции Карл XVI Густав по случаю Национального дня Королевства Швеция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В своем послании Глава государства отметил достижения Швеции в продвижении повестки устойчивого развития, внедрении инноваций и расширении международного сотрудничества.