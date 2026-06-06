Токаев поздравил Короля Швеции с Национальным днем

Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Швеции Карл XVI Густав по случаю Национального дня Королевства Швеция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
В своем послании Глава государства отметил достижения Швеции
«Президент также отметил высокий уровень казахско-шведских отношений, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран. Глава государства пожелал Королю Карлу XVI Густаву и дружественному народу Швеции процветания и благополучия», — говорится в сообщении Акорды.