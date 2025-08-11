Касым-Жомарт Токаев также заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту Премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года

Фото: Акорда

Президент Казахстана тепло поздравил Главу Правительства Армении с подписанием в Вашингтоне Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Подписание этого документа, имеющего историческое значение, стало возможным в том числе благодаря выдающимся качествам Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства. Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту Премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.

Поблагодарив за поздравления и теплые слова поддержки, Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами, отметив исключительно важную посредническую роль Президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве.