Глава государства поздравил президента Швейцарии с Национальным днем

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Виоле Амхерд по случаю национального дня Швейцарской Конфедерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Подчеркнув поступательное развитие казахско-швейцарских отношений, глава государства выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего партнерства на благо народов двух стран.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пожелал Виоле Амхерд успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии – благополучия и процветания.