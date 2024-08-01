Глава государства поздравил президента Швейцарии с Национальным днем
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Виоле Амхерд по случаю национального дня Швейцарской Конфедерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Подчеркнув поступательное развитие казахско-швейцарских отношений, глава государства выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего партнерства на благо народов двух стран.
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пожелал Виоле Амхерд успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии – благополучия и процветания.