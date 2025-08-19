В Алматы прошла церемония открытия IV Международного молодежного фестиваля Организации тюркских государств (ОТГ). Впервые южной столице Казахстана был присвоен переходящий статус «Молодежная столица Тюркского мира 2025 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В ходе церемонии открытия фестиваля министр культуры и информации РК Аида Балаева озвучила поздравительное обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к молодёжи.

"Алматы – золотая колыбель нашей Независимости, благословенная земля творческой молодежи. В истории нашей страны Алматы стал духовным центром не только казахского народа, но и всего Тюркского мира, является опорой нашей национальной культуры. Сегодня у подножия величественного Алатау собрались образованные, талантливые и активные представители молодежи тюркских государств. Уверен, что в рамках этого масштабного форума вы найдете новых друзей, воплотите свежие идеи и проекты. Единство наших юных поколений – залог прочного фундамента и перспектив тюркского мира. Казахстан неизменно поддерживает добрые инициативы братских народов. Мы придаем особое значение укреплению всестороннего сотрудничества между нашими странами. Проведение Всемирных игр кочевников в Астане, объявление Актау "Культурной столицей Тюркского мира", а Алматы – молодежной столицей тюркского мира, являются яркими тому примерами", – указал Глава государства в своём обращении.

В поздравлении от своего имени Аида Балаева подчеркнула, что Алматы исторически является центром пересечения культуры, науки, образования и инноваций древнейших государств Востока. И сегодня город стал площадкой для новых идей и партнерства молодых лидеров Тюркского мира.





Специально прибывший на мероприятие Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что для стран общей тюркской культуры - это неординарное событие.

«Сегодня мы стали свидетелями важного события – передачи звания Молодежной столицы тюркского мира от древнего города Ленкорань динамично развивающемуся Алматы. Этот шаг отражает преемственность наших ценностей, а также подчеркивает возрастающую роль молодежи в формировании будущего тюркского мира. Как известно, данный статус был присвоен Алматы решением VIII заседания министров молодежи и спорта стран – членов ОТГ. Современная культурная жизнь города, активные образовательные учреждения и инициативная молодежь являются ярким воплощением духа и потенциала новых поколений тюркского мира» - заявил Кубанычбек Омуралиев.

В ответном слове от имени алматинской молодёжи аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что город стал площадкой единения молодежи тюркских стран, связанной общим стремлением к возрождению культуры и традиций.

«Нынешний статус – это символ доверия, возложенного, в надежде на будущее развитие. Пусть окрепший голос юных тюрков звучит из Алматы, где зарождаются новые идеи, крепнет дружба и объединяются сердца! Алматы – наш общий дом и центр будущего!» - считает аким южной столицы.

На церемонии открытия представители азербайджанского города Ленкорань торжественно передали молодежи Алматы символический ключ, продолжив тем самым эстафету братства, доверия и новых возможностей. В торжественном мероприятии, организованном на площади Абая, жителям и гостям города был представлен масштабный концерт с участием звезд эстрады и творческих коллективов.



Фестиваль продолжится 19 августа. Делегаты из стран – членов Организации тюркских государств, включая Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан, поделятся опытом реализации проектов сферы молодежной политики, предпринимательства, гражданской активности и развития социальных инициатив.