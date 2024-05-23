Глава государства прибыл в Сингапур
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Президент прибыл во дворец президента Сингапура Istana. Касым-Жомарта Токаева встретил президент Тарман Шанмугаратнам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.
Президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей. Затем главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам прошли в зал переговоров.