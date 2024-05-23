Глава государства прибыл в Сингапур

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент прибыл во дворец президента Сингапура Istana. Касым-Жомарта Токаева встретил президент Тарман Шанмугаратнам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей. Затем главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам прошли в зал переговоров.


 

 

#Токаев #визит #Сингапур

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