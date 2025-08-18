Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о социально-экономическом развитии Акмолинской области за первое полугодие 2025 года и перспективах развития региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как сообщил Марат Ахметжанов, в области сохраняются положительные темпы роста по всем ключевым показателям. Регион планирует обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге и укрепить позиции лидера аграрного сектора страны. В этом году увеличены площади высокорентабельных культур, в том числе масличных – в 2,5 раза.

Президенту было доложено о реализации инвестиционных проектов. Создана индустриальная зона республиканского значения AQMOLA в Аршалынском районе. Сформирован инвестиционный портфель на сумму более 4 млрд долларов с созданием порядка 10 тыс. рабочих мест.

Глава государства был проинформирован о строительстве социальной инфраструктуры. Так, за два года акмолинцы получили ключи от 4,7 тыс. квартир, как за предыдущие 7 лет. Сокращена очередность социально уязвимых категорий населения на 29%. Решаются многолетние вопросы долевого строительства в городе Косшы.

В сфере образования за два года построено 33 объекта на 21 тыс. ученических мест. В новый учебный год регион вступит без аварийных школ, полностью ликвидировано трехсменное обучение.

В плановом порядке идет подготовка к отопительному сезону. В Кокшетау начато строительство ТЭЦ мощностью 240 МВт электроэнергии и 520 Гкал/час тепла. Завершается строительство водопроводных очистных сооружений, качественной питьевой водой будут охвачены 200 тысяч населения областного центра. До конца текущего года природный газ получат еще 9 населенных пунктов.

По итогам встречи Президент Касым-Жомарт Токаев отметил положительный опыт области по обеспечению социально уязвимых слоев населения качественным жильем, в том числе по программе реновации. Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию, принять меры по развитию города Косшы, провести системную работу по защите от паводковых угроз, а также продолжить работу по привлечению инвестиций.