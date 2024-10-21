Глава государства принял министра иностранных дел Чехии Яна Липавского

Международное сотрудничество , Президент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства, президент Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний и плодотворный характер сотрудничества между Казахстаном и Чехией, основанного на дружбе и взаимном уважении, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

 Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском Союзе.

Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность нашей страны и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.

Ян Липавский поблагодарил главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, «зеленого» перехода, энергетики.

Касым-Жомарт Токаев и Ян Липавский также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. В завершение беседы глава государства передал наилучшие пожелания президенту Чехии Петру Павлу.
 

#казахстан #встреча #Чехия

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