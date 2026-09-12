Дональд Трамп направил поздравление Токаеву в преддверии 35-летия Независимости Казахстана

В честь знаменательной даты Президент США Дональд Трамп адресовал поздравление Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Уважаемый господин Президент! В преддверии празднования 35-й годовщины независимости Казахстана направляю Вам наилучшие пожелания по случаю этого знаменательного события. В Астане и во всех уголках страны миллионы казахстанцев будут с гордостью чествовать богатую культуру, историческое наследие и уникальную красоту, которые бережно сохраняются и приумножаются с момента провозглашения республикой Независимости в 1991 году. Я высоко ценю Расширенное стратегическое партнерство между нашими странами и рассчитываю на дальнейшее развитие прекрасных отношений, выстроенных между Вами и мной в период моих обоих президентских сроков. Народу Казахстана посчастливилось иметь в Вашем лице сильного и решительного лидера. Для меня большая честь присоединиться к празднованию этой важной вехи», – говорится в тексте обращения.