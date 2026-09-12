Президент принял спецпосланника Трампа по Южной и Центральной Азии

В начале беседы Серджио Гор передал личное послание Президента Дональда Трампа Касым-Жомарту Токаеву с поздравлениями в преддверии 35-летия Независимости Казахстана

Фото: Акорда

Глава государства принял Специального посланника Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На полях саммита БРИКС состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева со Специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

В начале беседы Серджио Гор передал личное послание Президента Дональда Трампа Касым-Жомарту Токаеву с поздравлениями в преддверии 35-летия Независимости Казахстана.

Глава государства поблагодарил Президента США за теплые пожелания, а также подтвердил приглашение американскому лидеру посетить Казахстан с визитом.

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие расширенного казахско-американского стратегического партнерства, подчеркнув особую значимость дальнейшего укрепления взаимодействия.

«Сейчас я готовлюсь к участию в саммите G20 в Майами. Думаю, это также будет хорошей возможностью обсудить вопросы двусторонней повестки. Мы предпочитаем не красивые слова, а конкретные дела и практические шаги для продвижения нашего взаимного сотрудничества», – сказал Президент Казахстана.

Серджио Гор отметил, что благодаря тесным и доверительным контактам между лидерами Казахстана и США двусторонние отношения достигли беспрецедентно высокого уровня

«Сегодня торгово-экономические связи и взаимодействие между нашими странами активно развиваются. Наш Президент уделяет большое внимание укреплению партнерства с Казахстаном и Центральной Азией», – отметил Специальный посланник.

В ходе встречи также был рассмотрен ряд важных направлений совместной работы с акцентом на такие приоритетные сферы, как искусственный интеллект и цифровизация. В завершение собеседники подтвердили стремление к дальнейшему расширению многогранного партнерства и приданию дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству.