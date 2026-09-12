Токаев провел встречу с Наследным принцем Абу-Даби

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Глава государства встретился с Наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахаяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев на полях XVIII саммита БРИКС встретился с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Глава государства отметил историческое значение визита шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Астану, в ходе которого был подписан солидный пакет документов, придавший мощный импульс развитию двусторонних отношений.

«Наше сотрудничество действительно носит многоплановый характер и охватывает широкий спектр направлений. Мы и впредь будем прилагать все усилия для продолжения и дальнейшего развития совместной работы», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Собеседники обсудили ход реализации ряда крупных инвестиционных проектов, которые уже успешно осуществляются в сферах энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий и сельского хозяйства. Отмечено, что данные проекты будут способствовать развитию экономического взаимодействия и росту объемов двусторонней торговли.

По итогам встречи была подтверждена взаимная приверженность укреплению тесного сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания Президенту ОАЭ шейху Мохаммеду бен Заиду Аль Нахаяну и отметил, что с нетерпением ожидает его визита в Казахстан.