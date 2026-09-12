Токаев прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Дели, где примет участие в XVIII саммите БРИКС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В аэропорту Главу государства встретили официальные представители Правительства Индии.

«В рамках визита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС+», — сообщили в Акорде.

Кроме того, в программе визита Президента предусмотрен ряд двусторонних встреч.