Глава государства принял Оразалы Сабдена

На встрече с известным общественным деятелем и экономистом Оразалы Сабденом всесторонне обсуждались перспективы экономического развития страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

При этом особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей.

Рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.

Напомнив, что в прошлом году была принята Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.

Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.

В свою очередь Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.