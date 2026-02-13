Глава государства принял посла США Джули Стаффт

Президент,США
152
Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также качественной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Посол передала слова благодарности и наилучшие пожелания от Президента США Дональда Трампа, отметив приверженность Соединенных Штатов всестороннему развитию расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Джули Стаффт позитивно оценила проводимые в стране политические реформы и пожелала успехов в проведении всенародного референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

В ходе беседы также были рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках Совета мира, который, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, призван стать эффективной площадкой для укрепления стабильности, продвижения мира и международного диалога.

#Казахстан #Токаев #США #посол

