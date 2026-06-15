Токаев: Казахстан приветствует соглашение США и Ирана

Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует соглашение, достигнутое Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Об этом сообщили в Акорде, передает Kazpravda.kz

– В нынешней сложной международной обстановке данное соглашение имеет исключительно важное значение как для региона, так и всего мирового сообщества. Мы высоко ценим политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти взаимоприемлемые решения.

Особо отмечаем лидерство Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, проявившего решимость и стратегическое видение в этот ответственный момент. Приветствуем также конструктивный подход руководства Исламской Республики Иран. Казахстан выражает надежду на то, что подписание данного соглашения заложит прочную основу для укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, – написал Глава государства на своей странице в соцсети X.