Токаев поздравил Головкина с высшим признанием в боксе

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

 Подробнее об этом проинформировал в соцсетях советник – пресс-секретарь Президента Казахстана Айбек Смадияров 

Фото: НОК

По его словам, Глава государства поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы, сообщает Kazpravda.kz

«Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене. Как считает Глава государства, Геннадий Головкин – это символ спортивной славы нашей страны и ее посол в международном спортивном сообществе. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей», – написал Айбек Смадияров в своем Telegram- аккаунте.

Напомним, в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) состоялась торжественная церемония включения в Международный зал славы бокса (IBHOF). Первым в истории представителем Казахстана в этом элитарном клубе стал Геннадий Головкин. 

#бокс #признание #Головкин #Зал славы

Популярное

Все
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Токаев поблагодарил бывшего председателя и всех членов партии AMANAT
Новые авиарейсы и рост пассажиропотока: аэропорт Астаны подвел итоги полугодия
Президент поздравил главу КНР с днем рождения
Два «золота» и «серебро» завоевали казахстанцы на ЧА по триатлону
Головкина официально включили в Международный зал славы бокса
Незаконную добычу полезных ископаемых выявили в лесном фонде области Абай
Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Алматинской области
Сборные Нидерландов и Японии встретились в стартовом матче ЧМ по футболу
«Очень продвинутым» назвал уровень цифровизации в РК вице-президент Всемирного банка
Какая погода ожидает казахстанцев 16-18 июня
101 год со дня рождения Алии Молдагуловой отмечают в Казахстане
Партия «Әділет» поблагодарила AMANAT за принятое решение о присоединении
Касым-Жомарт Токаев и Бен Блэк обсудили перспективы сотрудничества
Главреду КазТАГ изменили меру пресечения на содержание под стражей за нарушение условий домашнего ареста
Правительство РК и IT-гиганты Firebird и NVIDIA подписали пакет соглашений на $10 млрд
Живая история степи: этнокультурный фестиваль пройдет в области Ұлытау
Первые кадры съемок «Доспехов Бога 4: Ультиматум» стартовали в Мангистау
Токаев: Казахстан приветствует соглашение США и Ирана
Братья-близнецы из Кокшетау вместе проходят службу в Нацгвардии
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Учителя готовы к переменам
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

Токаев: Казахстан приветствует соглашение США и Ирана
Касым-Жомарт Токаев и Бен Блэк обсудили перспективы сотрудн…
Президент поздравил главу КНР с днем рождения
Токаев поблагодарил бывшего председателя и всех членов парт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]