Токаев поздравил Головкина с высшим признанием в боксе

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По его словам, Глава государства поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы, сообщает Kazpravda.kz

«Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене. Как считает Глава государства, Геннадий Головкин – это символ спортивной славы нашей страны и ее посол в международном спортивном сообществе. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей», – написал Айбек Смадияров в своем Telegram- аккаунте.

Напомним, в Канастоте (штат Нью-Йорк, США) состоялась торжественная церемония включения в Международный зал славы бокса (IBHOF). Первым в истории представителем Казахстана в этом элитарном клубе стал Геннадий Головкин.