Глава государства принял участие в церемонии награждения ученых

Президент
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Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность участникам встречи, успешно работающим в различных сферах науки и вносящим свой вклад в процветание страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент в преддверии Дня работников науки встретился с отечественными учеными и поздравил их с профессиональным праздником. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность участникам встречи, успешно работающим в различных сферах науки и вносящим свой вклад в процветание страны.

– Конечно, путь к вершине науки тернист, и только по-настоящему преданные своему делу, усердные, трудолюбивые и творческие люди способны противостоять трудностям на этой стезе. Чтобы действительно стать прогрессивной нацией, нам необходимо укоренять эти ценные качества в обществе. Великий Абай оставил нам завет: «Ғылым таппай мақтанба» («Не хвались, не постигнув знаний»). В нынешнюю эпоху стремительного развития технологий мы должны уделять самое пристальное внимание системным исследованиям, глубоким знаниям и науке. Я высказывался по этой теме на недавнем заседании Национального курултая в Бурабае. Наука – светоч нации, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что на научное сообщество возлагается особая ответственность, – сказал он.

В выступлении было отмечено, что в первые годы Независимости развитию отечественной науки не уделялось должного внимания и многие наши ученые были вынуждены уйти в другие сферы.

В результате количество научных работников в стране сократилось в три раза. Столь плачевное положение дел не могло не сказаться на интеллектуальном потенциале нации. Кроме того, участились факты коррупции в отрасли. Например, известный академик, в свое время возглавлявший холдинг «Парасат», фактически ограбил его и со своей семьей сбежал за океан, приняв гражданство США.

В настоящее время, как полагает Касым-Жомарт Токаев, ситуация выправляется. Это результат доверия государства к настоящим ученым.

– Государство предпринимает конкретные меры по развитию науки. Три года назад я поручил модернизировать Академию наук. За это время проделана большая работа. Академии присвоен статус высшей научной организации. Обновляется инфраструктура, большое внимание уделяется подготовке кадров. Надо отметить, что серьезный импульс этим процессам придал принятый в прошлом году Закон «О науке и технологической политике». В документе предусмотрены нормы, направленные на совершенствование модели управления наукой, определены меры социальной поддержки ученых. В целом, Закон призван защитить интересы граждан, работающих в сфере науки, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что наука является стратегически важной сферой. За последние годы финансирование отечественной науки увеличилось в 3,5 раза, усилилась поддержка молодых ученых. По его мнению, такие меры позволят повысить научный потенциал страны. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 25 тысяч ученых, половина из них — молодые ученые в возрасте до 40 лет. Данные цифры свидетельствуют о формировании нового поколения отечественных ученых.

Глава государства остановился на ключевых задачах, стоящих перед ученым сообществом.

– Одной из стратегических задач является развитие ядерной науки и технологий. Казахстан обладает значительным потенциалом в этой области. Такие ведущие научные учреждения, как Институт ядерной физики в Алматы и Национальный ядерный центр в Курчатове, проводят фундаментальные и прикладные исследования, готовят кадры для отрасли. Атомная генерация – это не только стабильный источник энергии, но и отправная точка для развития новых направлений в экономике и науке. Речь идет о ядерной медицине, водородной энергетике, опреснении воды, производстве синтетического топлива, малых модульных реакторах и так далее. Чтобы добиться прорыва в этих сферах, нужно укрепить исследовательскую инфраструктуру, усилить научную работу, модернизировать инженерное образование. Вопрос развития атомной энергетики должен стать основным в повестке следующего заседания Национального совета по науке и технологиям при Президенте, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание на то, что в мире стремительно развиваются технологии искусственного интеллекта, и у Казахстана имеются все шансы, чтобы занять передовые позиции.

– Залогом успеха нашей страны в этой области должен стать человеческий капитал – талантливые и образованные граждане. Поэтому мы будем усиливать подготовку IT-специалистов, обучать навыкам владения искусственным интеллектом школьников и студентов.

И таких перспективных направлений в отечественной науке много. В целом, для поступательного развития науки необходима консолидация усилий государства и бизнеса, университетов и научных центров, – сообщил он.

#президент #ученые #Акорда

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