Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС

Стороны обсудили сотрудничество в различных сферах и международных форматах

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд кратких встреч с главами делегаций стран и руководителями международных организаций на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает Kazpravda.kz.

Глава государства встретился с Президентом России Владимиром Путиным, Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, Премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом и Президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

«На полях саммита БРИКС Глава государства провел ряд кратких встреч с мировыми лидерами и руководителями глобальных структур. В ходе бесед обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных форматов», — сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев также встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, Генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом и Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Кроме того, состоялась встреча с заместителем Премьер-министра Таиланда Сихасаком Пуангкеткео.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое проходит в Нью-Дели.

Глава государства выступил с речью на тему «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».Особое внимание Президент уделил растущей роли объединения в мировой экономике и международных отношениях.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что товарооборот Казахстана с государствами – членами и партнерами БРИКС в 2025 году достиг около 72 млрд долларов.

Кроме того, Глава государства предложил запустить партнерство «БРИКС плюс» в сфере искусственного интеллекта.

Президент Казахстана в рамках международного саммита также провел встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.