Президент провел встречу с премьер-министром Индии

Лидеры стран обсудили сотрудничество в энергетике, цифровизации, образовании и туризме

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства поздравил индийского премьера с успешным проведением саммита БРИКС, отметив безупречную организацию масштабного международного мероприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил ведущие позиции Индии в мировой экономике, ее выдающиеся достижения в научно-технической сфере, а также высокий авторитет на мировой арене.

"Под Вашим мудрым и сильным руководством страна уверенно движется по пути прогресса и устойчивого развития", – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что казахско-индийские отношения динамично развиваются по широкому спектру направлений.

"Сегодня порядка 600 компаний с индийским капиталом успешно работают в Казахстане. В прошлом году нашу страну посетили около 150 тысяч граждан Индии. В Казахстане обучается значительное число индийских студентов. Мы также плодотворно взаимодействуем в рамках международных организаций", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Нарендра Моди поблагодарил Главу государства за участие в саммите БРИКС, отметив содержательное выступление Президента Казахстана и озвученные им актуальные инициативы.

Премьер-министр Индии подчеркнул, что придает особое значение дружественным и доверительным отношениям с Казахстаном.

Собеседники обсудили ряд конкретных вопросов двусторонней повестки, включая сотрудничество в сферах энергетики, цифровизации, образования и туризма.

По словам Нарендры Моди, Казахстан и Индия обладают значительным потенциалом в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Перспективным направлением может стать взаимодействие между технологическими экосистемами Астаны — Astana Hub - и Хайдарабада - Cyberabad.

Премьер-министр Индии пригласил представителей Казахстана, особенно молодежь, принять участие в саммите креативных индустрий WAVES, который состоится в Мумбае в следующем году.

В ходе встречи лидеры также рассмотрели возможности развития сотрудничества между Индией и Евразийским экономическим союзом.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению.

В завершение встречи Глава государства пригласил Нарендру Моди посетить Казахстан с государственным визитом.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое проходит в Нью-Дели.

Глава государства выступил с речью на тему «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».Особое внимание Президент уделил растущей роли объединения в мировой экономике и международных отношениях.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что товарооборот Казахстана с государствами – членами и партнерами БРИКС в 2025 году достиг около 72 млрд долларов.

Кроме того, Глава государства предложил запустить партнерство «БРИКС плюс» в сфере искусственного интеллекта.