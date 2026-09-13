Президент провел встречу с премьер-министром Индии

Президент

Лидеры стран обсудили сотрудничество в энергетике, цифровизации, образовании и туризме

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства поздравил индийского премьера с успешным проведением саммита БРИКС, отметив безупречную организацию масштабного международного мероприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил ведущие позиции Индии в мировой экономике, ее выдающиеся достижения в научно-технической сфере, а также высокий авторитет на мировой арене.

"Под Вашим мудрым и сильным руководством страна уверенно движется по пути прогресса и устойчивого развития", – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что казахско-индийские отношения динамично развиваются по широкому спектру направлений.

"Сегодня порядка 600 компаний с индийским капиталом успешно работают в Казахстане. В прошлом году нашу страну посетили около 150 тысяч граждан Индии. В Казахстане обучается значительное число индийских студентов. Мы также плодотворно взаимодействуем в рамках международных организаций", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Нарендра Моди поблагодарил Главу государства за участие в саммите БРИКС, отметив содержательное выступление Президента Казахстана и озвученные им актуальные инициативы.

Премьер-министр Индии подчеркнул, что придает особое значение дружественным и доверительным отношениям с Казахстаном.

Собеседники обсудили ряд конкретных вопросов двусторонней повестки, включая сотрудничество в сферах энергетики, цифровизации, образования и туризма.

По словам Нарендры Моди, Казахстан и Индия обладают значительным потенциалом в сфере высоких технологий и креативных индустрий. Перспективным направлением может стать взаимодействие между технологическими экосистемами Астаны — Astana Hub - и Хайдарабада - Cyberabad.

Премьер-министр Индии пригласил представителей Казахстана, особенно молодежь, принять участие в саммите креативных индустрий WAVES, который состоится в Мумбае в следующем году.

В ходе встречи лидеры также рассмотрели возможности развития сотрудничества между Индией и Евразийским экономическим союзом.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению.

В завершение встречи Глава государства пригласил Нарендру Моди посетить Казахстан с государственным визитом.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое проходит в Нью-Дели.

Глава государства выступил с речью на тему «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».Особое внимание Президент уделил растущей роли объединения в мировой экономике и международных отношениях.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что товарооборот Казахстана с государствами – членами и партнерами БРИКС в 2025 году достиг около 72 млрд долларов.

Кроме того, Глава государства предложил запустить партнерство «БРИКС плюс» в сфере искусственного интеллекта.

 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Индия #БРИКС+

Популярное

Все
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем семьи
Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
Свыше 50 тыс казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи с начала года
Ангар для двух воздушных судов МЧС построят в Актобе
Тысячи казахстанцев вышли на очистку берегов рек и водоемов
Новую спасательную станцию открыли на реке Илек в Актобе
Токаев встретился с премьер-министром Эфиопии
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026
Глава МЧС проверил безопасность шахты «Болашак»
Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели
Кок Жайлау: новые возможности для горного туризма
Свыше 18 тысяч спортсменов в год смогут обследовать в новом центре Актобе
Товарооборот Казахстана со странами БРИКС достиг 72 млрд долларов - Токаев
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Президент провел встречу с премьер-министром Индии
Городской кардиоцентр Алматы получил международный статус JCI
Мужчину спасли из горящей квартиры в Караганде
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Потеряла паспорт СССР: 69-летняя жительница ВКО впервые получила удостоверение личности
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова
Казахстан завоевал уже 32 золотые медали на Всемирных играх кочевников
Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге
Объем производства лекарств и медизделий вырос в Казахстане
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
От оперы до кюев: «Қазақконцерт» открыл 66-й сезон
Ерлан Аккенженов поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Единую воспитательную среду формируют в казахстанских школах
Ансамбль «Гүлдер» завоевал Гран-при на Всемирных играх кочевников
Night Run собрал около двух тысяч бегунов в Астане
Авиацию привлекли к тушению пожара в Маркакольском лесном хозяйстве
Подсолнечник бьет рекорды
Реформа начинается с сознания
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Конституция и региональное развитие
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИ…
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС п…
Товарооборот Казахстана со странами БРИКС достиг 72 млрд до…
Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]